Український стартап створив універсального робота, якого можна використовувати для військових та цивільних потреб — Finance.ua

Український стартап створив універсального робота, якого можна використовувати для військових та цивільних потреб Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

Український стартап створив універсального робота, якого можна використовувати для військових та цивільних потреб

Розробники української компанії Temerland представили універсальну безпілотну роботизовану платформу «Скорпіон 2».

За словами команди Temerland, робота можна використовувати в оборонному та цивільному секторах для розмінування, пожежогасіння або у сільськогосподарській сфері.

«Скорпіон 2» оснащений ліфтами для чотирьох роботів-сателітів. Сателіти здійснюють функції моніторингу та репітера (підсилення сигналу) — все для збільшення дальності зв’язку між оператором та материнською безпілотною роботизованою платформою.

Ліфти для сателітів кріпляться на задній частині платформи та виконують функції опускання та підйому сателітів із платформи на поверхню землі. Вони керуються дистанційно із переносного командного пульта управління.

Як пояснили представники Temerland, «Скорпіон 2» — це:

«роботоносець» для роботів-сателітів;

точка базування для літальних апаратів;

платформа для встановлення автоматичної турелі;

трактор для обробки сільськогосподарських угідь.

Якщо у воєнний час «Скорпіон 2» слугуватиме багатофункціональним засобом вогневої підтримки та розвідки рівня «рота/батальйон», то у мирний час робот буде незамінним для обробки невеликих полів та важкодоступних ділянок.

Використання електротяги замість палива сприятиме економічно раціональному використанню «Скорпіон 2» фермерськими господарствами.

Система управління роботизованою платформою включає два бортові комп’ютери NVIDIA Jetson для стеження за дорогою та обробки об’єктів і перешкод нейронною мережею з усіх боків, і два програмованих контролери PLC для управління рухом роботизованої платформи та управління безпосередньо туреллю.

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noworries За матеріалами:

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