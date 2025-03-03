Український олійний гігант збільшив прибуток на 73% — Finance.ua

Український олійний гігант збільшив прибуток на 73% Сьогодні 21:33

Один із найбільших виробників соняшникової олії агрохолдинг Кернел у 1 півріччі 2025 фінансового року (липень 2024 — червень 2025) порівняно з аналогічним періодом попереднього фінансового року збільшив чистий прибуток на 73% з $102 млн до $177 млн.

Про це йдеться в фінансовому звіті компанії.

Виручка компанії за цей період збільшилась на 22% до $1,947 млрд.

Також агрохолдинг збільшив показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 29% порівняно з попереднім періодом — $287 млн проти $223.

У 2 кварталі 2025 фінансового року порівняно з аналогічним періодом попереднього фінансового року агрохолдинг зменшив чистий прибуток у 2,4 раза до $56 млн. Також компанія збільшила виручку на 10% до $1,149 млрд, що було зумовлене насамперед зростанням продажів харчової олії на тлі збільшення обсягів експорту та зростання світових цін на харчові олії.

«Відповідно до зростання доходу, собівартість реалізованої продукції зросла на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши $960 млн, головним чином через зростанням собівартості товарів для продажу на 45% та вартості використаної сировини, що відображає посилення конкуренції за сировину і матеріали, а також обмеженість поставок, — йдеться в звіті. — На противагу цьому, транспортно-заготівельні витрати знизилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши лише 10% від загальної собівартості реалізованої продукції, завдяки завдяки зниженню фрахтових ставок, підтриманих стабільним чорноморським експортом».

Як повідомлялось, у 2024 фінансовому році (липень 2023 — червень 2024) порівняно з попереднім фінансовим роком чистий прибуток Кернел скоротився на 44% з $299 млн доларів до $168 млн.

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