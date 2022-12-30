Українським біженцям дозволять залишитись у Канаді на постійній основі — Finance.ua

Українським біженцям дозволять залишитись у Канаді на постійній основі Сьогодні 17:43 — Світ

Українським біженцям дозволять залишитись у Канаді на постійній основі

Українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, зможуть отримати постійний статус.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв’ю телеканалу CBC.

«Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому та приєднатися до відновлення, але багато і бажаючих залишитися. Їм будуть раді і вони зможуть одночасно бути славними канадцями та гордими українцями», — сказав Трюдо.

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Інтерв’ю Трюдо було записано у приміщенні української пекарні у Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.

Загалом з початку цього року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі були біженцями. Із середини березня федеральний уряд затвердив понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від українців.

Раніше повідомлялося, що Канада продала облігації на 500 млн. доларів для підтримки України.

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