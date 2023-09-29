Українським аграріям на деокупованих територіях виплачуватимуть безповоротну фінансову допомогу — Finance.ua

Українським аграріям на деокупованих територіях виплачуватимуть безповоротну фінансову допомогу Сьогодні 08:31 — Аграрний ринок

Українським аграріям на деокупованих територіях виплачуватимуть безповоротну фінансову допомогу

Українські аграрії на деокупованих територіях у 2024 році мають змогу отримати безповоротну фінансову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

«У проєкті бюджету на 2024 рік заплановані виплати на підтримку аграріїв на деокупованих територіях — майже 800 млн гривень. Це 20 млн євро, наданих Україні ЄС. Це безповоротна допомога для сільгосппідприємців», — сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, на сьогодні підтримка фермерів включає безпосереднє фінансування та ресурсну допомогу насінням, добривами тощо. Найбільш дієвою для фермерів є фінансова підтримка з розрахунку на гектар. Така допомога планується з наступного року коштом Європейського Союзу. Фермери зможуть її отримати через Державний аграрний реєстр. Основна умова — зареєстровані права власності або оренди на землю.

Крім того, додав Висоцький, в проєкті держбюджету 2024 року передбачено 2 млрд грн компенсації за послуги з розмінування сільськогосподарських земель.

Урядовець нагадав, що набрали чинності зміни до програми «Доступні кредити 5−7-9%», які передбачають спецумови фінансування для підприємців з деокупованих територій. Зокрема, чітко визначені категорії деокупованих територій, щоб зробити кредити для аграріїв більш доступними.

«Оновлені пільгові умови за програмою „Доступні кредити 5−7-9“ передбачають ставку 1% річних протягом перших двох років і 3%, починаючи з третього року кредитування. Решта компенсується з держбюджету. Фактично — це безкоштовний кредит, який допоможе аграріям на деокупованих територіях відновити своє виробництво», — наголосив Висоцький.

Раніше повідомлялося, що програму «Доступні кредити 5−7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.

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