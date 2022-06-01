Українські стартапи у 2021 році залучили рекордні $780 млн венчурних інвестицій — Finance.ua

Українські стартапи у 2021 році залучили рекордні $780 млн венчурних інвестицій

Вчора 03:46 — Фондовий ринок

Українські стартапи у 2021 році залучили рекордні $780 млн венчурних інвестицій

Українські стартапи у 2021 році залучили у 216 угодах венчурні інвестиції на рекордну суму $779,6 млн, що на 46% більше, ніж у 2020 році.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Ukraine Deal Review 2021, проведеного Українською асоціацією венчурного та приватного капіталу UVCA у партнерстві з Kreston Ukraine, AVentures та ISE Corporate Accelerator.

«Вперше скажу цю цифру — $2,8 млрд за 8 років, з яких $780 млн минулого року — це загальні інвестиції в українську екосистему, які проінвестували іноземці», — прокоментував ці результати агентству «Інтерфакс-Україна» голова наглядової ради асоціації UVCA Андрій Колодюк.

Як і попередній період, близько половини угод (47%) припало на Український фонд стартапів (USF). Інвестиції, віднесені до private equity, становили $82,8 млн, при цьому підраховані лише угоди із оголошеною сумою.

UVCA додала, що у 2021 році український ринок венчурного капіталу поповнився шістьма новими гравцями: GEEK Ventures, SID Venture Partners, ZAS Ventures, ANCHOR, PAWA. Вони пропонують українським стартапам фінансування на рівні $0,5 млн, а також свій досвід та експертизу. Крім того, минулого року 19 великих міжнародних компаній відкрили в Україні свої R&D-центри, офіси та інженерні хаби.

«Але найважливіше, що відбувалося у першому кварталі 2022 року: відбулося 11 угод та 8 exit. Це дуже важливо для екосистеми, що угоди продовжуються. Незважаючи на широкомасштабну російську агресію, розвиток ринків приватних технологічних інвестицій не зупинився», — підкреслив Колодюк.

Згідно зі звітом, за результатами січня-березня 2022 року укладено 11 венчурних угод на суму $11,5 млн, три угоди на ринку приватного капіталу на суму $4 млн і вчинено вісім екзитів на суму $135 млн. За минулий рік UVCA оцінила загальну вартість exit у $944,7 млн. Відповідно до дослідження, загальна оцінка українських стартапів становила до війни $20,7 млрд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.