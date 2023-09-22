Українські енергетики підготовлені до максимально швидкого усунення наслідків російських атак — Галущенко Сьогодні 09:13 — Енергетика

Українські енергетики підготовлені до максимально швидкого усунення наслідків російських атак — Галущенко

Українська енергетика увійде в зимовий сезон повністю готовою та здатною швидко відновлюватися у разі російских обстрілів. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав у телемарафоні «Єдині новини».

«Завершується ремонтна кампанія в енергетиці, яка була наймасштабнішою за період незалежності держави. До початку опалювального сезону енергосистема буде повністю готова для проходження зими — як з погляду генерації, так і з погляду передачі електроенергії», — сказав міністр.

Він спрогнозував, що росія продовжуватиме терор української енергосистеми, але наразі важко оцінити масштаб можливих атак.

«Розуміємо, що такі удари будуть. Сьогодні вперше за тривалий час було атаковано енергетичний об'єкт, наразі все працює стабільно, незважаючи на пошкодження. Українські енергетики підготовлені і будуть ухвалювати рішення для максимально швидкого усунення наслідків ударів», — зазначив міністр.

За словами Германа Галущенка, найінтенсивніше ворог обстрілює прикордонні регіони. Зокрема, щоденні обстріли фіксуються на Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. Відновлювальні роботи також проводяться щоденно, до складу ремонтних бригад включені енергетики і з інших областей.

«Ми мобілізували всю Україну для відновлення особливо постраждалих регіонів, і зі всієї України бригади працюють у тих регіонах, де складна ситуація через обстріли», — додав міністр.

При цьому терористичні дії росіян затримують відновлювальні роботи. За словами міністра, ремонтні бригади росіяни обстрілюють прицільно.

«Зафіксовано непоодинокі випадки, коли стріляли по бригаді, яка приїхала відновлювати мережі. Як тільки вони зупинялися і піднімали вишку для проведення висотних робіт, починався прицільний обстріл. На жаль, серед енергетиків є загиблі та поранені. І це ще один доказ, що тероризм є звичною практикою для росії», — сказав Герман Галущенко.

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