Українські біженці в Німеччині можуть отримати нову допомогу — Finance.ua

Українські біженці в Німеччині можуть отримати нову допомогу Сьогодні 16:23 — Особисті фінанси

Українські біженці в Німеччині можуть отримати нову допомогу

Німецька програма підтримки Bürgergeld відкриває нові перспективи для українців, що проживають у Німеччині. Починаючи з 1 липня 2023 року, Jobcenter пропонує біженцям ряд нових можливостей для поліпшення їх кваліфікації.

Про це повідомляє Visit Ukraine Today.

Ініціатива надає широкий спектр підтримки та навчання з метою підвищення кваліфікації українців та сприяння їх успішній інтеграції в німецьке суспільство.

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Відтепер біженці з України можуть отримати від Jobcenter наступні пропозиції у рамках програми «Teilhabe am Arbeitsmarkt»:

ви можете завершити навчання за своєю спеціальністю та отримати відповідний атестат. Це може включати навчання з нуля, яке зазвичай триває три роки, і його витрати будуть покриті;

ви отримуватимете фінансову підтримку під час освоєння необхідних базових навичок, таких як читання, математика або IT;

якщо для завершення навчання за вашою спеціальністю вам потрібно відвідувати курси підвищення кваліфікації, ви отримаєте додаткову підтримку в розмірі 150 євро («Weiterbildungsgeld»);

якщо ви берете участь у програмах, що допомагають вам повернутися до вашої професії на тривалий період, ви отримаєте додатковий «Bürgergeld-Bonus» у розмірі 75 євро на місяць;

ви також можете скористатися інтенсивним коучингом, який надається центром зайнятості. Ця нова пропозиція дозволяє вам отримувати підтримку прямо вдома, щоб ви могли продовжувати освоювати нову спеціальність або працювати.

Спеціальна програма «Teilhabe am Arbeitsmarkt» тепер є постійною пропозицією Jobcenter, спрямованою на допомогу людям, яким складно знайти своє місце на ринку праці.

Якщо ви отримуєте допомогу у рамках «Bürgergeld», ви також маєте право на курси підвищення кваліфікації. Проте їх надання не є автоматичним. Перш за все, вам потрібно пройти особисту консультацію, щоб визначити, чи відповідаєте ви вимогам для отримання підтримки.

Якщо ви вже навчаєтесь курсах підвищення кваліфікації, які не будуть завершені до 1 липня 2023 року, з цієї дати ви матимете можливість отримувати додаткову суму в розмірі 150 євро на місяць («Weiterbildungsgeld»).

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