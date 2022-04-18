Українські банки видали на посівну понад 6,7 млрд кредитів – Свириденко — Finance.ua
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Українські банки видали на посівну понад 6,7 млрд кредитів – Свириденко

Вчора 19:31Аграрний ринок
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Українські банки видали на посівну понад 6,7 млрд кредитів – СвириденкоУкраїнські банки видали на посівну понад 6,7 млрд кредитів – Свириденко
Українські банки вже видали 6, 744 млрд грн кредитів на посівну.
Про це сказала перший віцепрем’єр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час телемарафону.
«Українські банки на посівну вже видали 6, 744 млрд грн. Це близько 2500 суб’єктів господарювання, які вже звернулися й отримали кошти на проведення посівної», — розповіла вона.
Свириденко зазначила, що кредитування здійснюється в рамках удосконаленої програми «Доступні кредити 5-7-9%».
Крім аграріїв, кредит можуть отримати також роздрібні мережі, які торгують продуктами харчування. Такі суб’єкти господарювання можуть взяти кредит на суму до 1 млрд грн під 5%.
За матеріалами: Mind
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