Українські банки починають відключати кешбек — Finance.ua

Українські банки починають відключати кешбек

Як стало відомо порталу Finance.ua, міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard вирішили скасувати комісію інтерчейндж за операціями з банківськими платіжними картками.

Що це означає? Оскільки тепер банки-емітенти не отримуватимуть дохід від банків-екваєрів, вони не можуть виплачувати обумовлений раніше кешбек.

Про які банки йдеться:

8 березня оголосив про скасування нарахування кешбеку sportbank. Банк прибрав усі активовані раніше категорії кешбеку та закрив можливість їх активації. Водночас нарахований раніше кешбек зберігається. Його можна вивести на картку та використовувати для розрахунків у магазинах;

також «обнулив» усі кешбекові категорії ще один мобільний банк — izibank. Клієнтам банку повідомили про це ще 4 березня.

Проте не всі банки відключили кешбек. Наприклад, продовжує нараховувати та виплачувати кешбек Таскомбанк. Зокрема, за його картками «Велика п’ятірка» та Pudra Card діє нарахування кешбеків за фіксованими категоріями покупок за кредитні кошти.

Як щойно стало відомо порталу Finance.ua, банк ПУМБ, який раніше забрав можливість обирати категорії для кешбеку, повернув таку можливість. Можна вибрати три категорії із шести запропонованих, які діятимуть до кінця місяця.

У той же час Альфа-банк оголосив про призупинення нарахування кешбеку за програмою лояльності Cash’U Club, бонусними програмами «Вигода», «Travel», «Еко Маркет» та «Альфа Connect» за всіма картами з 15 березня.

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