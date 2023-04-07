Українське збіжжя перевозитимуть через Польщу без розвантаження – речник уряду РП — Finance.ua

Українське збіжжя перевозитимуть через Польщу без розвантаження – речник уряду РП Сьогодні 13:12 — Аграрний ринок

Українське збіжжя перевозитимуть через Польщу у треті країни без розвантаження на території РП.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Найближчими днями будуть розроблені механізми, які припинять такий експорт збіжжя , який донині призводив до дестабілізації продовольчого ринку Польщі. Ми подбаємо про те, щоб цей експорт відбувався таким чином, аби він йшов безпосередньо до третіх країн, без розвантаження товару у Польщі",- зазначив Мюллер.

Своєю чергою голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач повідомив у четвер, що українське збіжжя треба вивезти з Польщі до жнив. За його словами, це вимагатиме розбудови інфраструктури, транспортних коридорів і ущільнення кордону, аби не було можливості спекулювати на польському ринку українським зерном, яке призначено для країн Африки і Близького Сходу.

Як відомо, упродовж останніх місяців польські аграрії проводили активні протести проти значного напливу на польський ринок українського збіжжя, яке мало йти транзитом через Польщу у треті країни. В результаті масових акцій протесту уряд Польщі закликав Єврокомісію відновити мито на українські зернові. Утім, Євокомісія продовжила безмитний режим з Україною ще на рік. Через цю проблему 5 квітня подав у відставку міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик і на його місце у четвер призначено нового міністра — Роберта Телуса.

Як передавало агентство, напередодні, під час офіційного візиту до Варшави Президент України Володимир Зеленський обговорив проблему щодо транзиту українського збіжжя через Польщу до третіх країн з главою польського уряду Матеушем Моравецьким. Після цього під час брифінгу для ЗМІ він заявив, що питання контролю за експортом українського зерна, на чому наполягають польські фермери, найближчим часом буде врегульовано.

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