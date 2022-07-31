Українське посвідчення водія в ЄС: що змінилося — Finance.ua

Українське посвідчення водія в ЄС: що змінилося Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Українське посвідчення водія в ЄС: що змінилося

18 липня Європейський парламент підтримав рішення про розширення визнання українських посвідчень водія. Що це дасть українським водіям — розповіли у пресслужбі Моторно-транспортного страхового бюро України.

Новий Регламент встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія. Все аби зменшити адміністративний тягар для тих, хто через російську повномаштабну агресію вимушено перебуває в ЄС та отримав тимчасовий захист.

Відтепер у ЄС можна:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії, що є актуальним для посвідчень, виданих вперше з терміном дії 2 роки;

отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів, достатньо проведення перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповідності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.

Ці зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом в країнах ЄС.

Новий Регламент передбачає для компетентних органів країн ЄС можливість перевірки чинності українського посвідчення водія за допомогою порталу «Дія» та онлайн-сервісу перевірки документів на сайті Головного сервісного центру МВС, який також має англомовну версію.

Нагадаємо, нові правила були запропоновані Європейською Комісією 21 червня, ухвалені Парламентом минулого тижня та Радою ЄС 18 липня. Вони набувають чинності через п’ять днів після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу

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