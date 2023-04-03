Українська влада пообіцяла МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників — Finance.ua
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Українська влада пообіцяла МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників

Казна та Політика
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Українська влада пообіцяла МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників
Українська влада пообіцяла МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників
Керівництво України у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов’язалася повернути обов’язкове декларування доходів чиновників.
Як вказується у Меморандумі із МВФ, дедлайн на відновлення функції НАЗК перевіряти декларації про активи встановлено до кінця липня 2023 року.
«Буде ухвалено закон про відновлення обов’язків державних службовців (які не беруть участь безпосередньо в мобілізаційних та військових діях) подавати та розкривати свої декларації про майно під час воєнного стану», — йдеться у документі.
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Крім того, у Меморандумі міститься зобов’язання забезпечити автоматичне внесення інформації з інших пов’язаних баз даних та реєстрів із збереженням зобов’язання чиновника щодо правдивого заповнення спрощених декларацій у період дії воєнного стану (структурний маяк на кінець жовтня 2023 року).
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Нагадаємо, нещодавно МВФ схвалив кредит для України в розмірі $15,6 мільярда. За словами експертів, це максимальний кредит, який Фонд коли-небудь видавав країні, яка знаходиться в стані високоінтенсивної війни.
Очікується, що перший транш у розмірі $2,7 мільярда Україна отримає вже найближчим часом.
У Меморандумі вказується, що Україна зобов’язалася провести реформу пенсійної системи і системи соцзабезпечення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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