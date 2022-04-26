Українська пшениця врожаю-2022 продовжує дешевшати — Finance.ua
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Українська пшениця врожаю-2022 продовжує дешевшати

Вчора 21:38Аграрний ринок
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Згідно з даними моніторингу ІА «АПК-Інформ», минулого тижня на українському експортному ринку пшениці продовжувалось поступове зниження індикативних форвардних цін. Про це пише agroreview.
Насамперед, збереження цієї тенденції було обумовлене неможливістю експорту зерна морськими портами, інформацією про добрий стан озимини, активним просуванням ярої сівби в Україні, очікуваним покращення умов для розвитку сільгоспкультур, а також збільшенням перехідних залишків пшениці через малі темпи експорту суходолом зерна врожаю 2021 р.
Крім того, більшість імпортерів продовжували шукати альтернативу поставкам із Причорноморського регіону, що чинило додатковий тиск на ціни.
Втім, більш суттєве зниження цін і надалі стримувалося високою вартістю зернових на світовому ринку через побоювання дефіциту зерна вже в прийдешньому сезоні через неможливість повноцінного експорту з України та невизначеність щодо постачання з росії.
Також підтримку цінам надавали прогнозоване скороченням виробництва зернових в Україні, збереження ризиків щодо подальшого їхнього зменшення, очікування відновлення експорту та активізації попиту імпортерів.
Під впливом вказаних факторів індикативні ціни пропозиції пшениці з протеїном 12,5% і 11,5% майбутнього врожаю з поставкою у липні-серпні відносно показників тижнем раніше дещо знизилися і досягли 300-320 і 295-315 USD/т FOB.

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За матеріалами: Finance.ua
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