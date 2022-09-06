Україні дозволили наростити експорт електроенергії в Європу — Finance.ua

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Україні дозволили наростити експорт електроенергії в Європу

Енергетика
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Україні дозволили наростити експорт електроенергії в Європу
Україні дозволили наростити експорт електроенергії в Європу
Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) збільшила пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в Європу до 300 МВт.
Про це йдеться у повідомленні НЕК Укренерго.
Як повідомляється, таке рішення оператори системи передачі ( ОСП) континентальної Європи ухвалили 2 вересня 2022 року на засіданні Регіональної групи Континентальна Європа ENTSO-E.
Доступний обсяг міждержавних зв’язків для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт у денні та вечірні години доби.
Зокрема, збільшення працюватиме у періоди з 7:00 до 23:00 ( за європейським часом) (16 годин поспіль) — у понеділок-п’ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) — у суботу-неділю.
В решту годин доби величина доступного перетину залишиться на колишньому рівні.
«Таким чином, загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС у денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а вночі залишиться на рівні 250 МВт», — зазначили в Укренерго.
Перший день постачання електроенергії зі збільшеними обсягами — 5 вересня. Цього дня на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів у денні та нічні години обсяг розподілятиметься у напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини — 175 МВт.
З 6 вересня ресурс розподілятиметься рівномірно — по 150 МВт вдень та ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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