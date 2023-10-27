Українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло, виплатять компенсацію: Зеленський підписав законопроєкт — Finance.ua
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Українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло, виплатять компенсацію: Зеленський підписав законопроєкт

Нерухомість
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Українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло, виплатять компенсацію: Зеленський підписав законопроєкт
Українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло, виплатять компенсацію: Зеленський підписав законопроєкт
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10 063 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України».
Документ розширює форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.
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Відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату по програмі «єВідновлення».
Законопроєкт передбачає надання грошової компенсації за придбану будівельну продукцію та/або виконані ремонтні роботи на пошкодженому об'єкті нерухомого майна за власні кошти.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада 5 жовтня проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло.

Програма компенсацій за повністю знищене житло вже з листопада 🏠

За матеріалами:
УНН
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