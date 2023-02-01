Українцям у Європі доведеться знову платити за роумінг: які тарифи пропонують оператори — Finance.ua

Українцям у Європі доведеться знову платити за роумінг: які тарифи пропонують оператори Сьогодні 07:29 — Особисті фінанси

Українцям у Європі доведеться знову платити за роумінг: які тарифи пропонують оператори

Під час повномасштабної війни українські мобільні оператори пішли назустріч біженцям з України, які опинилися в Європі, та скасували плату за роумінг. Проте зараз компанії уже почали повертатися до комерційних пропозицій для користувачів.

Хоч і Єврокомісія планує зробити роумінг для українців у Європі безплатним, на сьогодні все ще немає конкретних рішень з цього приводу. То ж розповідаємо про актуальні пропозиції для користувачів українських операторів, які перебувають за кордоном.

Платний роумінг від Vodafone у 2023 році

Українським користувачам Vodafone доведеться платити за послугу «Доступний роумінг». Через зміну умов обслуговування закордонними операторами від 12 січня 2023 року вартість послуги становитиме 50 гривень на місяць.

Зміниться також і вартість базових тарифів:

50 гривень — 100 Мб;

40 гривень — 10 хвилин мобільного зв’язку;

15 гривень — 15 SMS.

Умови роумінгу для українців від Київстару

В кінці 2022 року Київстар повернувся до комерційних умов співпраці з європейськими партнерами. Попри це, послуга «Роумінг як вдома» діятиме для користувачів оператора і в 2023 році. Це означає, що люди зможуть й надалі користуватися дзвінками та інтернетом, просто оплачуючи свій тариф, як в Україні. «Роумінг як вдома» доступний для українців у 27 країнах Європи.

Які умови роумінгу пропонує Lifecell

Послуга «Роумінг як вдома» на 2023 рік від Lifecell відсутня. При цьому оператор анонсує більше доступних послуг за межами України. Щоб ними користуватися, потрібно буде сплатити відповідний пакет послуг.

Крім цього, Lifecell продовжує до 28 лютого 2023 року акцію «Хвилини для України», в рамках якої абоненти, залежно від тарифного плану, отримують від 100 до 300 хвилин, які можна використовувати для дзвінків до України (або з України). Акція діє у Польщі, Румунії, Молдові, Словаччині, Франції, Іспанії, Бельгії та Люксембурзі.

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