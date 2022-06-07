Українцям у Польщі надаватимуть по 900 злотих додаткової допомоги — Finance.ua

Українцям у Польщі надаватимуть по 900 злотих додаткової допомоги
Українцям, які знайшли тимчасовий захист у Польщі, роздаватимуть спеціальні безкоштовні картки для покупок. Про це повідомили в посольстві України в Польщі.
10 тисяч карток роздасть місцева торгівельна мережа Biedronka у рамках програми «Вітаємо і допомагаємо».
Хто зможе отримати картки? Українці, які прибули в Польщу з 24 лютого 2022 року.
Кожну з таких карток поповнюватимуть на 300 злотих (близько 2070 грн) щомісяця протягом 3 місяців. Тобто одна людина зможе отримати до 900 злотих (6206 грн) додаткової допомоги. Проте одна сім’я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2700 злотих (18 620 грн).
Які товари можна буде оплатити такою карткою? Такими картками можна буде оплатити будь-які товари у мережі, окрім алкоголю, цигарок, текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільного зв’язку).
Де отримати картку?
Перевірити наявність карток та отримати їх можна, зателефонувавши в будь-який з перелічених фондів. Відповідно до місця проживання:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58 555 78 78;
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40;