Українцям у Польщі надаватимуть по 900 злотих додаткової допомоги — Finance.ua

Українцям у Польщі надаватимуть по 900 злотих додаткової допомоги

Вчора 13:05 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі надаватимуть по 900 злотих додаткової допомоги

Українцям, які знайшли тимчасовий захист у Польщі, роздаватимуть спеціальні безкоштовні картки для покупок. Про це повідомили в посольстві України в Польщі.

10 тисяч карток роздасть місцева торгівельна мережа Biedronka у рамках програми «Вітаємо і допомагаємо».

Хто зможе отримати картки? Українці, які прибули в Польщу з 24 лютого 2022 року.

Кожну з таких карток поповнюватимуть на 300 злотих (близько 2070 грн) щомісяця протягом 3 місяців. Тобто одна людина зможе отримати до 900 злотих (6206 грн) додаткової допомоги. Проте одна сім’я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2700 злотих (18 620 грн).

Які товари можна буде оплатити такою карткою? Такими картками можна буде оплатити будь-які товари у мережі, окрім алкоголю, цигарок, текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільного зв’язку).

Де отримати картку?

Перевірити наявність карток та отримати їх можна, зателефонувавши в будь-який з перелічених фондів. Відповідно до місця проживання:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58 555 78 78;

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40;

Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260;

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90;

Caritas Diecezji Łowickiej, tel. +48 46 837 64 56;

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, tel. +48 32 363 03 70;

Caritas Polska — Warszawa, ul. Towarowa 25a, tel. +48 22 3348500, +48 22 3348585;

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk, tel. 512 949 109;

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań, tel. +48 503 979 758;

Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41;

Fundacja Dom Pomocy Kryzysowej, Pruszków, Brwinów, tel. +48 518 661 127;

Fundacja Emic, Toruń, +48 507 412 653;

Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337;

Fundacja Habitat for Humanity, Warszawa, tel. +48 22 642 57 42;

Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464;

Fundacja Ocalenie, Warszawa, Łomża, Łódź;

Nasza Szczycieńska Ziemia, Szczytno, tel. +48 530 500 590;

Stowarzyszenie Dla Równości;

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046;

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód;

Zachód", Wrocław, tel. +48 695 912 250;

Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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