Українцям потрібно передати показники лічильників газу до 5 жовтня — Finance.ua

Українцям потрібно передати показники лічильників газу до 5 жовтня Сьогодні 09:14 — Енергетика

Українцям потрібно передати показники лічильників газу до 5 жовтня

Клієнтам газопостачальної компанії «Нафтогаз України» потрібно передати показники лічильника за спожитий газ до 5 жовтня. Про це повідомили в пресслужбі компанії у Facebook.

Можна не витрачати час на дзвінки в Контакт-центр, або здійснювати візити до Центру обслуговування клієнтів, чи очікувати на друковані платіжки. Можна передати кубометри спожитого газу через сервіси «Нафтогазу».

«Тестуйте наші діджитал — канали та обирайте найзручніший», — заявили в газопостачальній компанії.

Як передати показники лічильника онлайн

«Нафтогаз» пропонує п’ять способів, а саме:

за допомогою чатботів: № 1, № 2 та № 3;

через SMS на номер 4647;

особистий кабінет;

за спрощеною процедурою;

в автоматичному режимі з використанням IVR меню за номерами: 066−300−2-888 (Vodafone); 098−300−2-888 (Kyivstar); 093−300−2-888 (Lifecell).

Додали, що цією можливістю можуть скористатися лише клієнти Кропивницької, Дніпровської, Харківської, Харківської міської, Криворізької, Житомирської, Київської філій «Газмережі», АТ «Вінницягаз», АТ «Сумигаз», АТ «Львівгаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Миколаївгаз», Донецькоблгаз, АТ «Івано-Франківськгаз» та АТ"Черкасигаз".

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.