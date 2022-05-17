Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години — Finance.ua

Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години
За світло у вікні та порушення комендантської години українців пропонують змусити платити штрафи. Таке нововведення передбачено законопроєктом № 7356, зареєстрованим у Верховній Раді.
Згідно з документом, передбачена відповідальність за порушення комендантської години, режиму світломаскування та правил продажу алкоголю та ліків під час воєнного стану.
На скільки оштрафують за порушення:
- за порушення комендантської години та режиму світломаскування: від 170 до 510 грн, якщо правопорушення відбувається вперше, а також до 1700 грн за повторне правопорушення;
- за порушення комендантської години у межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону) — від 1700 до 3400 грн;
- за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв — від 8500 до 17000 грн;
- за порушення обмежень щодо реалізації лікарських засобів — від 1700 гривень до 5100 грн з конфіскацією лікарських засобів та виручки.
Довідка Finance.ua:
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