Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години — Finance.ua
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Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години

Вчора 11:32Особисті фінанси
11093
За світло у вікні та порушення комендантської години українців пропонують змусити платити штрафи. Таке нововведення передбачено законопроєктом № 7356, зареєстрованим у Верховній Раді.
Згідно з документом, передбачена відповідальність за порушення комендантської години, режиму світломаскування та правил продажу алкоголю та ліків під час воєнного стану.
На скільки оштрафують за порушення:
  • за порушення комендантської години та режиму світломаскування: від 170 до 510 грн, якщо правопорушення відбувається вперше, а також до 1700 грн за повторне правопорушення;
  • за порушення комендантської години у межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону) — від 1700 до 3400 грн;
  • за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв — від 8500 до 17000 грн;
  • за порушення обмежень щодо реалізації лікарських засобів — від 1700 гривень до 5100 грн з конфіскацією лікарських засобів та виручки.

Довідка Finance.ua:

  • комендантська година — це заборона перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень;
  • хто здійснює контроль за виконанням режиму комендантської години, а також яка відповідальність за її порушення — читайте тут.
За матеріалами: Finance.ua
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