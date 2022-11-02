Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти в банках на 50% — Finance.ua
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Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти в банках на 50%

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Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти в банках на 50%
Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти в банках на 50%
Населення України в жовтні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 322,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 571,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 249,4 млн доларів.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Таким чином, у жовтні українці збільшили купівлю валюти майже на 50% порівняно з вереснем, коли вони купили 169,6 млн доларів.
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Загалом з початку 2022 року населення продало валюти на 11 700,8 млн доларів і купило на 11 569,5 млн доларів. Чистий продаж склав 131,3 млн доларів.
Дані показують, що за жовтень населення купило безготівкової валюти на 200 млн доларів. Порівняно з вереснем ця сума практично не змінилася.
Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном понад три місяці.

Депозити за офіційним курсом

За матеріалами:
РБК-Україна
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