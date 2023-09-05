Українці в Європі: порівняння можливостей і сфер — Finance.ua

Українці в Європі: порівняння можливостей і сфер Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Українці в Європі: порівняння можливостей і сфер

Основна частина опитаних (59%) перебуває в Європі близько року — це перша група міграції на початку повномасштабного вторгнення. Найбільше таких серед українців, які виїхали зі Сходу країни та столиці.

Ще 8% перебувають в Європі близько півроку, 4% - кілька місяців. Найбільше таких серед українців, які виїхали з Півдня, зокрема, через підрив Каховської ГЕС.

Про це йдеться в дослідженні групи Рейтинг.

Разом з тим чверть опитаних перебувають в країні вже кілька років. Найбільше таких серед українців, які виїхали з Заходу та Центру країни, швидше за все на заробітки.

І якщо ті, хто перебуває за кордоном кілька років частіше живуть у Південній і Східній Європі, то прибулі внаслідок і під час повномасштабного вторгнення частіше перебувають у країнах Західної та Північної Європи.

Можливості

В цілому в Європі можливості є кращими, ніж в Україні, особливо

в доходах (87% краще в Європі, проти 3% - краще в Україні),

соціальній захищеності (75% проти 15%),

захисті прав і свобод громадян (67% проти 19%),

можливості комфортно жити (60% проти 26%), знайти роботу (54% проти 30%).

На думку опитаних, в питаннях соціальної захищеності та захисту прав і свобод громадян Східна і Південна Європи програють Північні і Західній.

Досягти успіху, на думку опитаних, можна як в Європі (40%), так і в Україні (41%), але вести свій бізнес все ж таки дещо краще в Україні (45%), ніж в Європі (34%), що, вірогідно обумовлене кращим розумінням, як влаштований цей процес, як його розпочати і як розвивати в своїй країні.

Доходи

Доходи, очевидно, в Європі вищі і, навіть втративши в Україні більш кваліфіковану роботу, в Європі менш кваліфікована оплачується вище. Бідність та соціальна незахищеність притаманні нашому суспільству не один десяток років, то ж мати, нарешті, соціальний захист виглядає привабливим. Верховенство права теж не є сильною стороною українського суспільства, тому в опитуваннях в Україні саме судова реформа є найбільш затребувана. Можливість комфортно жити теж є перевагою Європи, яка тісно пов’язано із соцзахистом, правами і вищими доходами.

Успіх категорія абстрактна, але тут, як показує кореляційний аналіз, він значимо пов’язаний з можливостями вести бізнес (0.58**), знайти роботу (0.52**) та комфортно жити (0.51**).

Європа однозначно виграє в захисті, хороші доходи — це теж своєрідний захист і можливість забезпечити собі більш комфортні умови проживання — і це є суттєвим аргументом, чому громадяни України обирають Європу.

В досягненнях та успіху не все так однозначно, бо бізнес вести можна і в Україні, так само як і досягти успіху чим забезпечити собі у т.ч. і комфорт, а ось знайти роботу все ж таки кращі можливості в Європі. Хоча ті, хто роботу за кордоном ще не зміг знайти — оцінює, що можливість працевлаштування краща в Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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