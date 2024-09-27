Українці у другому кварталі витратили у Польщі 1,68 млрд злотих — Finance.ua

Українці у другому кварталі витратили у Польщі 1,68 млрд злотих Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Українці у другому кварталі витратили у Польщі 1,68 млрд злотих

Витрати українців у Польщі в магазинах та сфері послуг у другому кварталі цього року становили 1,68 млрд злотих. За цей же період польсько-український кордон громадяни України перетинали понад 4 мільйони разів, пише портал money.pl , посилаючись на дані Головного управління статистики (ГУС).

Як повідомило ГУС, у другому кварталі 2024 року вартість товарів та послуг, придбаних іноземцями у Польщі, зросла на 2,9%. р/р до 12,1 млрд злотих. У свою чергу витрати резидентів Польщі за кордоном у цей період склали 7,9 млрд злотих, що більше на 13,8%, ніж у відповідному кварталі минулого року. Порівняно з попереднім кварталом витрати як іноземців, так і поляків були вищими на 27,1% та на 21,9% відповідно.

Головне управління статистики також повідомило, що прикордонний трафік іноземців скоротився на 1,7%, а поляків збільшився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У коментарі Кадрової служби до даних Головного статистичного управління зазначено, що витрати українців у Польщі у другому кварталі цього року склали 1,68 млрд злотих. Стільки ж, як і минулого року, та близько до сум 2014−2019 років. За цей період українці у квітні-червні витратили у магазинах та сфері послуг у середньому 1,8 млрд злотих.

У свою чергу, щодо прикордонного руху, то українці у другому кварталі цього року перетнули кордон більш ніж 4 мільйони разів — майже стільки ж, скільки роком раніше.

Кадрова служба нагадала, що до початку пандемії, у 2014−2019 роках, українці залишили у Польщі у період квітень-червень близько 1,8 млрд злотих. 2020 року через пандемію цей результат знизився до 220 мільйонів злотих.

2021 року стався «невеликий стрибок», і витрати збільшилися до 602 мільйонів злотих, але повернулися на рівень, аналогічний допандемійному, тобто 1,4 мільярда злотих, лише 2022 року. У другому кварталі 2023 року витрати українців у Польщі становили 1,76 млрд злотих.

За даними ГУС, усі іноземці у другому кварталі цього року витратили у Польщі 12,1 млрд злотих. Це на 2,9 відсотка більше, ніж у попередньому році, коли ці витрати становили 11,7 млрд злотих. Якщо подивитися, хто залишив найбільше грошей у Польщі, то у другому кварталі 2024 року найбільшу частку витратили ті, хто перетинав кордон із Німеччиною (52,2%), далі з Україною (18,3%) та Чехією (14,3%), Словаччиною (7,8%), Литвою (4,6%), білоруссю (2,5%) та росією (0,3%).

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