Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження)

Особисті фінанси
20
Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження)
Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження)
Через розв’язану росію війну українці стали рідше ходити в магазини, але при цьому купують у них більше — по суті, запасаються. При цьому, за даними фахівців, за весь час бойових дій було зафіксовано два сплески такої поведінки українців: на початку війни та після початку масованих обстрілів інфраструктури країни в жовтні-2022.
Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU). Зазначається: також на зменшення відвідуваності магазинів вплинув виїзд багатьох українців із країни.
«На початку березня сума продажів знизилася на 21,1%, але середній чек збільшився при скороченні кількості транзакцій на магазин. ...У жовтні, коли росія вдалася до терористичних атак української інфраструктури, знову повернулися реалії початку великої війни — закриття магазинів через брак електроенергії та повітряних тривог знову збільшили середній чек та зменшили кількість походів у магазин», — йдеться у повідомленні.
Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження)
При цьому наголошується: ситуація, що склалася після початку обстрілів, відрізняється від тієї, що була на початку війни. Так, цього разу:
  • на збільшення середнього чека, крім паніки, вплинула висока інфляція;
  • до зменшення виручки додалися втрати товару, «який доводиться списувати через відключення світла».
Загалом, зазначають аналітики, скорочення походів у магазини з одночасним збільшенням кількості покупок мають панічний характер. «У міру того, як стабілізувався фронт і споживачі звикали до життя під час війни, більш-менш стабільною ставала і торгівля», — констатують вони.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.