Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження) — Finance.ua

Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження) Сьогодні 09:10 — Особисті фінанси

Українці стали рідше ходити в магазини, але купують у них більше (дослідження)

Через розв’язану росію війну українці стали рідше ходити в магазини, але при цьому купують у них більше — по суті, запасаються. При цьому, за даними фахівців, за весь час бойових дій було зафіксовано два сплески такої поведінки українців: на початку війни та після початку масованих обстрілів інфраструктури країни в жовтні-2022.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU). Зазначається: також на зменшення відвідуваності магазинів вплинув виїзд багатьох українців із країни.

«На початку березня сума продажів знизилася на 21,1%, але середній чек збільшився при скороченні кількості транзакцій на магазин. ...У жовтні, коли росія вдалася до терористичних атак української інфраструктури, знову повернулися реалії початку великої війни — закриття магазинів через брак електроенергії та повітряних тривог знову збільшили середній чек та зменшили кількість походів у магазин», — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується: ситуація, що склалася після початку обстрілів, відрізняється від тієї, що була на початку війни. Так, цього разу:

на збільшення середнього чека, крім паніки, вплинула висока інфляція;

до зменшення виручки додалися втрати товару, «який доводиться списувати через відключення світла».

Загалом, зазначають аналітики, скорочення походів у магазини з одночасним збільшенням кількості покупок мають панічний характер. «У міру того, як стабілізувався фронт і споживачі звикали до життя під час війни, більш-менш стабільною ставала і торгівля», — констатують вони.

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Обозреватель За матеріалами:

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