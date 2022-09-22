Українці повертаються додому: кількість квартирних крадіжок зросла на 26% за місяць (інфографіка) — Finance.ua

Українці повертаються додому: кількість квартирних крадіжок зросла на 26% за місяць (інфографіка) Вчора 17:00 — Кримінал

Кількість квартирних крадіжок зросла на 26% за місяць. Натомість це все ще удівічі менше, аніж рік тому.

На 26% зросла кількість крадіжок з квартир в серпні у порівнянні з липнем. Для порівняння, у серпні минулого року було зареєстровано 762 справи, цьогоріч — лише 416.

Про це повідомляє Опендатабот , платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Генеральної прокуратури України.

Загалом тогоріч в середньому відкривалось 668 справ на місяць, в 2022 — лише 303.

Натомість знаходити та засуджувати крадіїв стали більше. Так, у 1,6 разів зріс відсоток вручених підозр обвинуваченим у справах — з 39% (середній показник у 2021) до 62% (середній показник поточного року).

Крім того, у 1,5 рази зріс відсоток справ, направлених до суду — з 35% (в середньому за 2021) до 53% (в середньому за 2022).

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