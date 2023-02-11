Українці потрапили до топ-10 іноземців в Іспанії — Finance.ua
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Українці потрапили до топ-10 іноземців в Іспанії

Особисті фінанси
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Національний інститут статистики оновив дані щодо кількості населення Іспанії. У країні мешкають майже 47,5 млн осіб, це історичний максимум.

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Серед мешканців Іспанії майже 12% (або 5 542 932 особи) — іноземці.
Середній вік мешканця Іспанії — 44 роки. А іноземця — 37 років. При цьому британці і німці, які живуть в Іспанії, — в основному люди у віці (старше 50 років). А ось марокканці та пакистанці — молодь.
Різко зросла кількість українців, тепер вони входять до топ-10 діаспор в Іспанії.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Іспанія видаватиме візи цифровим кочівникам. Іспанія впроваджує новий тип візи Digital Nomad — віза для цифрових кочівників.Така посвідка на проживання розрахована на іноземців, які можуть працювати з будь-якої точки світу, включаючи Іспанію, пише24 канал. У країні прийняли новий закон про цифрових кочівників, а прийом заявок на візу стартує уже в 2023 році.
  • Іспанський уряд висуває вимоги і до мінімального доходу фрілансерів, які претендують на візи цифрових кочівників. Його рівень ще не встановлений, але, швидше за все, він удвічі перевищуватиме мінімальну заробітну плату в країні. Оскільки зараз вона становить 1 050 євро, то заявники повинні довести, що отримують не менш як 2-3 тисячі євро на місяць.
За матеріалами:
uamedia
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