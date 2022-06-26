Українці почали відмовлятися від автомобілів — Finance.ua

Українці почали відмовлятися від автомобілів Вчора 20:00 — Технології&Авто

Дефіцит бензину та дизеля у багатьох містах України призвів до того, що українці все частіше стали обирати альтернативні види транспорту. З квітня популярність електромобілів, електросамокатів та гідроскутерів зросла у багато разів.

Який вид транспорту обирають українці у 2022 році через проблеми з бензином — пише Експерт з посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляють аналітики Укравтопрому, у травні було зареєстровано на 67% більше електромобілів, ніж у травні 2021 року. У середньому попит, за даними аналітиків OLX, зріс у три-сім разів.

На електромобілі — у 7 разів.

На електросамокати та гіроскутери — утричі.

На електроскутери — у 4,7 разів.

Відповідно, з попиту побільшало і пропозицій. Наприкінці квітня продавці пропонували 226 електрокарів та 114 гібридів, а зараз пропозицій стало у 3-4 рази більше.

Найпопулярнішими марками електроавтомобілів в українців стали Opel, Renault та Nissan.

Бум на мотоцикли, самокати та скутери зафіксували у Київській, Одеській та Львівській областях. Найчастіше українці цікавилися покупкою електросамокату та гіроскутера.

Електроскутери захотіли придбати наприкінці травня мешканці Києва та області, а також у Дніпрі та Одесі. Цікавилися цим видом транспорту у Полтавській та Житомирській областях.

А ось електромотоцикли користуються популярністю на Одещині. Також ними цікавляться у Київській області та на Волині.

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MMR За матеріалами:

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