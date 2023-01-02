Українці назвали причини, чому будуть повертатися додому — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці назвали причини, чому будуть повертатися додому

Особисті фінанси
225
У Польщі провели опитування серед українських біженців щодо повернення додому після перемоги. Найсильнішим аргументом назвали возз’єднання із сім’єю та гідну роботу.
В дослідженні взяли участь 1780 громадян України, що живуть та працюють у Польщі, повідомили в аналітичному центрі Gremi Personal.
Повернутися в Україну для возз’єднання із сім’єю готові 25% учасників опитування. За цей варіант віддали голоси найбільша кількість респондентів.
Друга за важливістю умова, яку назвали 18% українців — гідні умови роботи, заробітної плати та достойна пенсія.
Також для біженців важливі гарантії ненастання нової війни в перспективі найближчих десятиліть, а також зброя, яка дозволить захистити країну у випадку агресії. Ці умови важливі для 10% українців, аби повернутися додому.
Також кожен десятий готовий повернутися в Україну після проведення реформ (судова, освітня, медична, правоохоронна, економічна, антикорупційна).
Інші мотиви біженців для повернення в Україну такі:
  • 9% — вступ до ЄС і НАТО;
  • 9% — отримання підтримки для відновлення та можливості економічного розвитку для громадян;
  • 7% — можливість створити новий бізнес;
  • 6% — деокупація населеного пункту;
  • 3% — якщо повернуться люди з їхнього кола спілкування;
  • 2% — якщо держава забезпечить їх втраченим житлом;
  • 1% — можливість відновити старий бізнес.
Переважна більшість працездатних українців вже знайшли роботу у Польщі, переважно на виробництвах. Навіть на простих роботах вони отримують від 1000 доларів на місяць, що дозволяє 75% з них надсилати гроші своїм родичам, які залишилися в Україні. Третина українців (35%) надсилають більше половини заробленого додому.

Підібрати картку в українському банку💳

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.