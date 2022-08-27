Українці можуть отримати від 1000 євро виплат в Італії: умови — Finance.ua

Українці можуть отримати від 1000 євро виплат в Італії: умови Вчора 09:29 — Особисті фінанси

Фінансову допомогу українським біженцям нададуть від держави, місцевих муніципалітетів та благодійних фондів. Крім цього, допоможуть адаптуватися до життя в країні, відшкодувати витрати на навчання та знайти роботу.

Хто може отримати допомогу

Для отримання виплат потрібно:

Мати посвідку на проживання для міжнародного захисту (статус біженця та додаткового захисту), тимчасового або спеціального захисту.

Виданий аналогічний документ, поки очікують на видачу основних документів — статусу біженця та інших.

Що отримають українці в Італії

З приїздом до Італії українці можуть відвідувати інформаційні зустрічі-знайомства з італійським ринком праці та роботою. Також буде можливість отримати професійну оцінку власних навичок для пошуку варіантів навчання (курси італійської, курси професійної підготовки). Всім біженцям даватимуть базові курси італійської мови.

Важливо те, що з проходженням мовного курсу відшкодовують витрати на проживання та їжу. Крім того, за українськими біженцями залишається право отримувати оплату — 3,5 євро погодинно. Після навчання їм виплачується одноразова допомога у розмірі 1000 євро.

Українці мають змогу пройти курси професійної підготовки. Тут також виплачується одноразова фінансова допомога, але тільки в тому випадку, якщо її не було отримано після базового мовного курсу.

Після вибору курсу професійної підготовки або працевлаштування за допомогою служби біженці отримують доступ до деяких безкоштовних соціальних послуг від органу Ebitemp

Для чого призначена соціальна допомога

на здобуття освіти;

на придбання книг або інших навчальних матеріалів для студентів, які відвідують вечірні курси — 200 євро;

на оплату університетського збору — 200 євро;

на купівлю книг або інших навчальних матеріалів для студентів-стажистів 1-го та 3-го рівнів — 200 євро;

на дитячий садок дітям віком до 3-х років. Виплата у розмірі до 150 євро щомісяця;

виплати на купівлю навчальних матеріалів та книг для дітей — у розмірі 200 євро;

на придбання товарів, необхідних для догляду за дитиною, віком до 3 років — до 800 євро;

психологічну допомогу — до 200 євро на особу;

Які додаткові виплати можуть отримати українські біженці

Нагадаємо, що близько 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні отримають підтримку у 18,3 мільйона доларів від британського уряду.

Допомога призначена:

дітям;

літнім людям;

інвалідам, які залишили свої будинки через конфлікт.

Телеканал 24 За матеріалами:

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