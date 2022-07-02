Українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові — Finance.ua

Українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові Вчора 19:35 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові. Для цього достатньо документа, що підтверджує особу:

закордонного або національного паспорта

свідоцтва про народження

ID-картки.

Де можна отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові:

на прикордонних пунктах та в центрах тимчасового розміщення, де працюють медичні бригади;

в закладах первинної медичної допомоги за місцем проживання;

у деяких приватних клініках, центрах допомоги і лабораторіях, які готові надавати безоплатну допомогу українцям.

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