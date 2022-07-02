Українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові — Finance.ua
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Українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові

Особисті фінанси
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Українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові. Для цього достатньо документа, що підтверджує особу:
  • закордонного або національного паспорта
свідоцтва про народження
  • ID-картки.
Де можна отримати безоплатну медичну допомогу у Молдові:
  • на прикордонних пунктах та в центрах тимчасового розміщення, де працюють медичні бригади;
  • в закладах первинної медичної допомоги за місцем проживання;
  • у деяких приватних клініках, центрах допомоги і лабораторіях, які готові надавати безоплатну допомогу українцям.

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За матеріалами:
Finance.ua
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