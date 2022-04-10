Україна зняла заборону на експорт яловичини та ВРХ і замінила її ліцензуванням — Finance.ua

Україна зняла заборону на експорт яловичини та ВРХ і замінила її ліцензуванням

Вчора 20:23 — Аграрний ринок

Україна відмовилася від введеної 5 березня заборони на експорт живої великої рогатої худоби (ВРХ) (код за УКТЗЕД 0102), м’яса ВРХ мороженого (код 0202) та м’яса й їстівних м’ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених; їстівного борошна з м’яса або м’ясних субпродуктів: м’яса ВРХ (код 021020).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 422 від 9 квітня, опублікованої на його сайті в ніч на неділю, замість нульових квот запроваджено ліцензування експорту цих товарів.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, що урожай зернових цього року, ймовірно, буде на 20% менше, ніж минулого року. Це відбудеться через скорочення посівних площ після вторгнення росії.

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