Україна здатна забезпечити лише 35% необхідного експорту-імпорту — Finance.ua

Україна здатна забезпечити лише 35% необхідного експорту-імпорту

Вчора 19:42 — Аграрний ринок

Україна зараз може забезпечити не більше 10% довоєнного товарообігу через морські порти.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, передає «Радіо Свобода»

«У звичайному режимі працюють дунайські порти. Зараз ми спроможні забезпечити експорт або імпорт не більше 10% від товарообігу, який в мирний час оброблявся всіма морськими торговельними портами», — зазначив він.

Заступник міністра додав, що було вжито певних заходів для того, щоб збільшити обсяг переробки дунайських портів — за підсумками квітня порівняно з лютим переробка збільшилася майже в чотири рази. Робота над цим питання продовжується.

«І разом із західними кордонами, де відбувається експорт-імпорт з допомогою залізничного та автомобільного транспорту, ми зможемо прийняти 35% експорту-імпорту порівняно з необхідним», — уточнив Васьков.

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