Україна збільшить видобуток газу — Шмигаль доручив розробити план — Finance.ua

Україна збільшить видобуток газу — Шмигаль доручив розробити план
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна має збільшувати видобуток власного газу.
Про це він сказав на нараді щодо стану справ у нафтогазовому комплексі.
Як поінформував очільник уряду, обговорювалися, зокрема, питання видобування та закачування природного газу й підготовки до осінньо-зимового періоду.
«Наголосив, що Україна має збільшувати видобуток власного газу. Заходи, необхідні для цього, обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями й представниками газовидобувних компаній», — зазначив прем’єр-міністр.
За підсумками зустрічі Шмигаль дав завдання Міненерго та НАК «Нафтогаз України» спільно з представниками ринку напрацювати підхід, який дозволить державі викуповувати необхідні обсяги палива на внутрішньому ринку, а компаніям — наростити видобуток.
«Україна має потенціал для забезпечення себе власними енергоресурсами, і ми маємо активізувати рух до енергетичної незалежності», — підкреслив очільник уряду.
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