Україна запросила у G7 $50 млрд для покриття дефіциту бюджету — Finance.ua
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Україна запросила у G7 $50 млрд для покриття дефіциту бюджету

Вчора 16:31Казна та Політика
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Стало відомо, що Україна запросила в країн «Великої сімки» фінансову допомогу в розмірі $50 млрд і розглядає можливість випуску облігацій з нульовим купоном.
Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає Reuters.
Такі заходи дозволять покрити дефіцит держбюджету протягом наступних шести місяців.
Виступаючи на національному телебаченні, Устенко зазначив, що ці варіанти активно обговорюються.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що в березні витрати держбюджету перевищили доходи приблизно на $2,7 млрд. Україна очікує, що через війну розрив збільшиться до $5−7 млрд на місяць у квітні та травні.
За матеріалами: Mind
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