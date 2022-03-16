Україна випустила військові облігації в доларах — Finance.ua

Україна випустила військові облігації в доларах

Вчора 11:33 — Фондовий ринок

Україна випустила військові облігації в доларах

На третьому аукціоні з продажу військових облігацій уряд залучив 5,4 млрд грн, у тому числі від розміщення паперів, номінованих у доларі.

Про це повідомило Міністерство фінансів за результатами аукціону 15 березня.

Інвесторам пропонувалося три випуски облігацій: звичайні внутрішньої держпозики під 10% річних й терміном обігу місяць, від продажу яких залучили 200 млн грн, та ще два випуски військових облігацій.

Один випуск номінований у гривні зі ставкою 11%й терміном обігу один рік. Від продажу паперів залучено 4,9 млрд грн.

Другий випуск — доларовий, зі ставкою 3,7%. Від його продажу залучено 349 млн грн ($11,9 млн).

Кошти від військових облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

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