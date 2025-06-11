Україна в 2024 р вперше вичерпала квоту на поставку біоетанолу в ЄС: деталі розкрила Южаніна — Finance.ua

Україна в 2024 р вперше вичерпала квоту на поставку біоетанолу в ЄС: деталі розкрила Южаніна Сьогодні 06:33 — Енергетика

Україна у 2024 році експортувала 99,3 тис тон біоетанолу, при цьому 62% цього експорту забезпечили приватні виробники, а на частку трьох приватних біоетанольних заводів припало 38,1 тис. тонн або 38% експортних поставок.

Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Телеграм.

Вона зазначила, що із 17 діючих в Україні біоетанольних заводів, виробничі потужності яких становлять понад 420 тис тон на рік, 12 приватизовані за останні роки.

Ключовими факторами для розвитку виробництва біоетанолу в Україні стали заміна російського метанолу на український біоетанол нафтогазовидобувними компаніями; поставка на ринок ЄС консолідованих партій біоетанолу (мін 10 тис тон); логістичні особливості експорту біоетанолу бензовозами на нафтопереробні заводи ЄС із зворотною доставкою бензину в Україну; скасування квот на експорт біоетанолу в ЄС (із сьогоднішнього дня квота 100 тис тон етилового спирту на рік вже відновлена) та запровадження обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів в Україні.

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