Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою — Finance.ua

Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою
США продовжують залишатися провідною країною з використання криптовалюти у світі, але за п’ятами вже йде Україна.
Про це пише euronews.
Хто в топі
Нове дослідження Merchant Machine показало, що США, Україна та Великобританія входять до трійки країн із найбільшим використанням криптовалюти у світі. Саме в цих трьох країнах найбільша кількість власників криптовалюти, більше компаній, які приймають криптовалюту, та доступних біткойн-банкоматів (у сукупності).
Це повний список 10 країн, які найактивніше використовують криптовалюту:
- Колумбія;
- В’єтнам;
- Нідерланди;
- Франція;
- росія;
- Таїланд;
- Індія;
- Великобританія;
- Україна;
- США.
Один із аргументів, чому в США криптовалюта так злетіла — той факт, що це одна з найпотужніших економік у світі. Але цей аргумент зовсім не пояснює, чому криптовалюта стала настільки актуальною в Україні.
То чому Україна у лідерах?
В Україні почали активно використовувати криптовалюту ще до 2022 року — минулого року наша країна посідала четверте місце у світі щодо впровадження крипти серед населення у глобальному індексі, складеному дослідницькою групою Chainalysis.
А після початку повномасштабної війни український уряд ухвалив стратегічне рішення розширити використання криптовалюти для підтримки своєї економіки — створив офіційні державні криптогаманці для іноземної (і не тільки) допомоги.
На сьогоднішній день на рахунок надійшло понад 120 мільйонів євро у криптовалюті для підтримки ЗСУ та закупівлі військових товарів.
Де вигідно вести бізнес із криптовалютою
Зрозуміло, якщо ви володієте цифровою валютою в умовній Монголії, це не означає, що ви зможете вільно нею розплачуватись тут же за товари та послуги. Фактично рейтинг Merchant Machine країн з найбільшою кількістю компаній, що приймають платежі в криптовалюті, сильно відрізняється від рейтингу країн з найбільшим оборотом криптовалюти. Тому не дивуйтеся європейським містам у списку:
- Амстердам, Нідерланди (27 підприємств);
- Відень, Австрія (34);
- Мадрид, Іспанія (35);
- Берлін, Німеччина (39);
- Бангкок, Таїланд (39);
- Афіни, Греція (43);
- Париж, Франція (46);
- Сеул, Південна Корея (47);
- Каракас, Венесуела (58);
- Богота, Колумбія (86).
На перше місце вийшло місто Богота — така велика кількість підприємств, які використовують криптовалюту, може бути пов’язана з тим, що влада міста оголосила у 2021 році про програму фінансування блокчейн-компаній, щоб перетворити колумбійський мегаполіс на «розумне місто». Влада виділила 2,8 мільярди песо (660 тисяч євро) на фінансування стартапів та розробку корисних ініціатив.
Не стала несподіванкою поява Венесуели у лідерах: криптовалюта заповнила прогалини у неспроможній економіці, яку «душать» гіперінфляція та санкції США — венесуельська валюта стала майже безкорисна.
Цікаво, що В’єтнам активно використовує криптовалюту, при цьому в країні немає жодного підприємства, яке офіційно приймає платежі в криптовалюті.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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