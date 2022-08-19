Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою — Finance.ua

Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою Вчора 20:32 — Фінтех і Картки

Україна увійшла до топ-3 країн за користуванням криптовалютою

США продовжують залишатися провідною країною з використання криптовалюти у світі, але за п’ятами вже йде Україна.

Про це пише euronews

Хто в топі

Нове дослідження Merchant Machine показало, що США, Україна та Великобританія входять до трійки країн із найбільшим використанням криптовалюти у світі. Саме в цих трьох країнах найбільша кількість власників криптовалюти, більше компаній, які приймають криптовалюту, та доступних біткойн-банкоматів (у сукупності).

Це повний список 10 країн, які найактивніше використовують криптовалюту:

Колумбія; В’єтнам; Нідерланди; Франція; росія; Таїланд; Індія; Великобританія; Україна; США.

Один із аргументів, чому в США криптовалюта так злетіла — той факт, що це одна з найпотужніших економік у світі. Але цей аргумент зовсім не пояснює, чому криптовалюта стала настільки актуальною в Україні.

То чому Україна у лідерах?

В Україні почали активно використовувати криптовалюту ще до 2022 року — минулого року наша країна посідала четверте місце у світі щодо впровадження крипти серед населення у глобальному індексі, складеному дослідницькою групою Chainalysis.

А після початку повномасштабної війни український уряд ухвалив стратегічне рішення розширити використання криптовалюти для підтримки своєї економіки — створив офіційні державні криптогаманці для іноземної (і не тільки) допомоги.

На сьогоднішній день на рахунок надійшло понад 120 мільйонів євро у криптовалюті для підтримки ЗСУ та закупівлі військових товарів.

Де вигідно вести бізнес із криптовалютою

Зрозуміло, якщо ви володієте цифровою валютою в умовній Монголії, це не означає, що ви зможете вільно нею розплачуватись тут же за товари та послуги. Фактично рейтинг Merchant Machine країн з найбільшою кількістю компаній, що приймають платежі в криптовалюті, сильно відрізняється від рейтингу країн з найбільшим оборотом криптовалюти. Тому не дивуйтеся європейським містам у списку:

Амстердам, Нідерланди (27 підприємств); Відень, Австрія (34); Мадрид, Іспанія (35); Берлін, Німеччина (39); Бангкок, Таїланд (39); Афіни, Греція (43); Париж, Франція (46); Сеул, Південна Корея (47); Каракас, Венесуела (58); Богота, Колумбія (86).

На перше місце вийшло місто Богота — така велика кількість підприємств, які використовують криптовалюту, може бути пов’язана з тим, що влада міста оголосила у 2021 році про програму фінансування блокчейн-компаній, щоб перетворити колумбійський мегаполіс на «розумне місто». Влада виділила 2,8 мільярди песо (660 тисяч євро) на фінансування стартапів та розробку корисних ініціатив.

Не стала несподіванкою поява Венесуели у лідерах: криптовалюта заповнила прогалини у неспроможній економіці, яку «душать» гіперінфляція та санкції США — венесуельська валюта стала майже безкорисна.

Цікаво, що В’єтнам активно використовує криптовалюту, при цьому в країні немає жодного підприємства, яке офіційно приймає платежі в криптовалюті.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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