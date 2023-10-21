Україна у топ-20: які країни світу мають високий інвестиційний ризик — Finance.ua

Україна у топ-20: які країни світу мають високий інвестиційний ризик Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Україна у топ-20: які країни світу мають високий інвестиційний ризик

Україна зазнала катастрофічних руйнувань внаслідок російської агресії, економічні збитки оцінюються в сотні мільярдів доларів. Головним джерелом відновлення країни мають стати іноземні інвестиції, але на даний момент з урахуванням усіх факторів Україна входить до двадцятки країн, які мають високий інвестиційний ризик (це ймовірність знецінення інвестицій або втрати доходів).

Рейтинг складено на основі дослідження Асвата Дамодарана зі Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті. Докладніше — на інфографіці.

Для визначення рівня інвестиційного ризику країни враховуються, зокрема, такі фактори:

політичний ризик — стабільність політичних інституцій, політичний режим, рівень корупції, геополітичні ризики;

економічна структура — розрив у доходах, ступінь ринкової орієнтації економіки;

перспективи економічного зростання;

фіскальна гнучкість;

боргове навантаження сектора державного управління;

стійкість фінансового сектора;

гнучкість грошово-кредитної політики;

валовий та чистий зовнішній борг, зокрема, тягар обслуговування боргу.

У рейтингу країни ранжуються за рівнем премії за ризик — додаткового прибутку чи премії, яку вимагають інвестори для компенсації вищого ризику.

Дослідження показало, що найвищий інвестиційний ризик мають п’ять країн: Білорусь, Ліван, Венесуела, Судан та Сирія (24,8%). Ці країни або втягнуті у військові конфлікти, або, наприклад, як Венесуела, переживають гостру економічну кризу.

Далі у рейтингу розташовуються Аргентина, Куба, Гана, росія, Шрі-Ланка, Україна, Замбія, Гаїті, Північна Корея, Малаві, Сьєрра-Леоне, Сомалі (18,2%).

Інвестиційний ризик на рівні 15,2% мають такі країни, як Еквадор, Сальвадор, Лаос, Пакистан, Суринам, Ліберія, М’янма, Ємен.

Найменший інвестиційний ризик зафіксовано у 13 країнах світу: США, Швейцарія, Швеція, Сінгапур, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Люксембург, Ліхтенштейн, Німеччина, Данія, Канада та Австралія.

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