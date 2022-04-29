Україна та Японія підписали кредитну угоду на $100 мільйонів — Finance.ua

Україна та Японія підписали кредитну угоду на $100 мільйонів

Вчора 15:15 — Казна та Політика

Україна отримає від Японії кредит у розмірі 100 млн дол. США та грант 2,3 млн дол. США.

28 квітня 2022 року, підписано Угоду між Урядом України та Урядом Японії щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення та гранту на зміцнення системи охорони здоров’я та медицини в Україні.

Уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах. Йдеться про бюджетну підтримку для стабілізації ситуації в Україні, зокрема, для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.

Термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних.

Грантова допомога у розмірі приблизно 2,3 млн доларів США буде спрямована на закупівлю медичного обладнання для підтримки системи охорони здоров’я та медицини.

Під час підписання Угоди представники Уряду Японії зазначили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у співпраці з міжнародною спільнотою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.