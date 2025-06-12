Україна та Швеція будуть співпрацювати у сфері військового космосу — Finance.ua

Україна та Швеція будуть співпрацювати у сфері військового космосу Сьогодні 14:45 — Казна та Політика

Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб.

Про це йшлося під час переговорів української та шведської делегацій в Міністерстві оборони України.

Українська сторона презентувала основні досягнення з цифровізації, невід’ємною частиною яких є впровадження та реалізація космічної політики та стратегії у сфері оборони.

Зокрема, розповіли про створення Управління космічної політики Міноборони у березні 2025 року.

Також були озвучені ключові потреби Сил оборони України у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.

Ми маємо велику спадщину у космічній сфері, яку модернізуємо та перезапускаємо з урахуванням сучасних вимог. Також залучаємо іноземних партнерів, які мають більший досвід та спроможності у сфері військового космосу. Ми готові ділитися власними напрацюваннями, що були отримані під час бойових дій, — казав начальник управління космічної політики у сфері оборони майор Олександр Гаврутенко.

Він уточнив, що у секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.

«Космос — це важливий простір для наших Сил оборони. Супутники дадуть нам сталий звʼязок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя наших людей завдяки раннім оповіщенням про загрози», — прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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