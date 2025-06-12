Україна та Швеція будуть співпрацювати у сфері військового космосу — Finance.ua
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Україна та Швеція будуть співпрацювати у сфері військового космосу

Казна та Політика
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Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб.
Про це йшлося під час переговорів української та шведської делегацій в Міністерстві оборони України.
Українська сторона презентувала основні досягнення з цифровізації, невід’ємною частиною яких є впровадження та реалізація космічної політики та стратегії у сфері оборони.
Зокрема, розповіли про створення Управління космічної політики Міноборони у березні 2025 року.
Також були озвучені ключові потреби Сил оборони України у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.
Ми маємо велику спадщину у космічній сфері, яку модернізуємо та перезапускаємо з урахуванням сучасних вимог. Також залучаємо іноземних партнерів, які мають більший досвід та спроможності у сфері військового космосу. Ми готові ділитися власними напрацюваннями, що були отримані під час бойових дій, —
казав начальник управління космічної політики у сфері оборони майор Олександр Гаврутенко.

Він уточнив, що у секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.
«Космос — це важливий простір для наших Сил оборони. Супутники дадуть нам сталий звʼязок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя наших людей завдяки раннім оповіщенням про загрози», — прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За матеріалами:
Finance.ua
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