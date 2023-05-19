Україна та Польща планують збудувати транскордонний трубопровід для постачання рослинної олії — Finance.ua

Україна та Польща планують збудувати транскордонний трубопровід для постачання рослинної олії Сьогодні 20:44 — Фондовий ринок

Україна та Польща планують збудувати транскордонний трубопровід для постачання рослинної олії

За словами міністра, наразі проєкт чекає коли поляки мають виділити ділянку під цей проєкт. Якщо отримають всі дозвільні документи, таку трубу можна побудувати впродовж одного року.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський

Очікується, що в точках врізу Ягодин може бути злив олії у вивантаження в порту Гданська. Трубопровід працюватиме за технологічним принципом перекачки рідини, компресорна станція з інтервалом у 20−30 км. Це економічно вигідний проєкт. Оскільки в нас росія сусід назавжди, з яким завжди треба мати альтернативні маршрути. Проте вартість логістики по цій трубі економічно вигідна і в мирний час, оскільки величезне місце купівлі олії це голландські порти.

«Труба має бути у власності України та Польщі. Приватні гравці також можуть заходити, будувати термінали. Головне завдання, щоб в трубу потрапляла олія однієї якості. Це нормальна вимога, тому що олія — це стандартизований продукт як, наприклад, нафта,» — сказав міністр і додав: «Поки можна сказати умовно, скільки вона може коштувати, бо все залежить від маршруту, від ландшафту. В будь-якому разі мова йде про сотні мільйонів доларів».

Раніше Mind писав, що польське видання wnp. pl повідомило про те, що відповідне рішення ухвалив польський уряд.

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