Україна створює міжнародний реєстр збитків — Finance.ua

Україна створює міжнародний реєстр збитків Сьогодні 12:24

Україна створює міжнародний реєстр збитків

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла кілька деталей щодо створення Україною міжнародного реєстру збитків.

За її словами після прийняття Генеральною асамблеєю ООН 14 листопада резолюції про створення міжнародного компенсаційного механізму Україна активно розпочала роботу над створенням міжнародного реєстру збитків.

Що це дасть

"Зараз він знаходиться в стадії розробки, але у нас вже є розуміння, як він має виглядати і ми уже запропонували нашим партнерам дизайн та організаційну структуру реєстру. Міжнародний реєстр збитків має стати невід’ємною частиною компенсаційного механізму.

Реєстр фіксуватиме у документальній формі докази й інформацію про претензії щодо збитків, втрат, пошкоджень, руйнувань фізичних та юридичних осіб (як приватних так і державних) та держави Україна", — розповіла посадовиця.

Міжнародний реєстр збитків буде пов’язаний з іншими державними реєстрами, щоб отримувати інформацію про втрачене майно, географічні та часові дані, пов’язані з повномасштабним вторгненням після 24 лютого.

«Основними критеріями, за якими збитки будуть включатися в реєстр, це територіальність — вони мають мати місце на території України — і час їх виникнення. Наразі ми обговорюємо з партнерами часові проміжки — це буде виключно після 24 лютого 2022 року, чи також будуть включатися збитки, нанесені з 2014 року», — пояснила заступниця міністра.

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