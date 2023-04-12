Україна скоротила поставки зерновим коридором — Finance.ua

Україна скоротила поставки зерновим коридором Сьогодні 04:35 — Аграрний ринок

Україна скоротила поставки зерновим коридором

Протягом 36 тижнів роботи зернового коридору з морських портів Одеської області було експортовано 655,9 тис. тонн агропромислової продукції, що на 23% менше, ніж за попередній тиждень.

Про це у вівторок, 11 квітня, повідомив Український клуб аграрного бізнесу ( УКАБ ) із посиланням на дані ООН.

Так, з 3 по 9 квітня року в портах Одещини було завантажено 16 суден, що на чотири одиниці менше, ніж за тиждень до цього.

Найбільше було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту — 57%), пшениці (30%) та соняшникової олії (6%). Продукція була відправлена до країн Азії (Китай та Туреччина), Європи (Іспанія, Італія та Нідерланди) та Африки (Лівія, Єгипет).

В УКАБ вказали на тенденцію до блокування роботи зернового коридору Росією за допомогою затягування інспекції суден, що стоять у черзі. Так, на 36-му тижні роботи середньоденний показник проходження кораблів інспекції склав 2,3. Водночас максимальний середньоденний показник проходження інспекцій складав 5,5 суден на день.

Інфографіка: УКАБ

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