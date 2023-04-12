Україна скоротила поставки зерновим коридором — Finance.ua

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Україна скоротила поставки зерновим коридором

Аграрний ринок
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Україна скоротила поставки зерновим коридором
Україна скоротила поставки зерновим коридором
Протягом 36 тижнів роботи зернового коридору з морських портів Одеської області було експортовано 655,9 тис. тонн агропромислової продукції, що на 23% менше, ніж за попередній тиждень.
Про це у вівторок, 11 квітня, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) із посиланням на дані ООН.
Так, з 3 по 9 квітня року в портах Одещини було завантажено 16 суден, що на чотири одиниці менше, ніж за тиждень до цього.
Найбільше було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту — 57%), пшениці (30%) та соняшникової олії (6%). Продукція була відправлена до країн Азії (Китай та Туреччина), Європи (Іспанія, Італія та Нідерланди) та Африки (Лівія, Єгипет).
В УКАБ вказали на тенденцію до блокування роботи зернового коридору Росією за допомогою затягування інспекції суден, що стоять у черзі. Так, на 36-му тижні роботи середньоденний показник проходження кораблів інспекції склав 2,3. Водночас максимальний середньоденний показник проходження інспекцій складав 5,5 суден на день.
Інфографіка: УКАБ
Інфографіка: УКАБ
За матеріалами:
Корреспондент.net
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