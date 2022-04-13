Україна почала експорт електроенергії в Польщу — Finance.ua

Україна почала експорт електроенергії в Польщу

Вчора 15:10 — Енергетика

Україна почала експорт електроенергії в Польщу, що стало можливим завдяки синхронізації з європейської енергосистемою.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Європейська енергосистема так само потребує української електроенергії. Наприклад, ми вже почали експорт електроенергії до Польщі. Чим більше ми будемо постачати електроенергії в Європу, тим більше європейці будуть споживати того самого російського газу та вугілля», — сказав він.

За словами Галущенка, Україна також працює над більш масштабним обміном електроенергію. Для української енергосистеми та економіки вигідно продавати електроенергію в Європі, наголосив міністр.

«Українські атомні електростанції зможуть експортувати електроенергію за кордон. Різниця в ціні електроенергії в Україні та Європі досить відчутна, а це кошти в економіку та в державу», — пояснив він.

З 24 по 26 лютого Україна пройшла перший етап випробування своєї енергосистеми в ізольованому від енергосистем РФ і Білорусі режимі. Після цього планувалося зворотне приєднання, проте після нападу Росії було вирішено цього не робити.

16 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що НЕК «Укренерго» разом з європейськими колегами завершила об’єднання вітчизняної та європейської енергосистем.

Довідка Finance.ua:

ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

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