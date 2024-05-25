Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 275 млн доларів — Finance.ua
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Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 275 млн доларів

Казна та Політика
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Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 275 млн доларів
Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 275 млн доларів
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Це вже 58-й пакет допомоги від серпня 2021 року, що буде надано Україні адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США. Він повинен забезпечити Україну найнагальнішою зброєю.
До пакета увійшли:
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброя, додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
  • протитанкові міни;
  • шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Реакція президента

Президент України Володимир Зеленський пізніше зазначив, що пакет містить «вкрай необхідні ракети великої дальності».
«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади», — написав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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