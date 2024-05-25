Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 275 млн доларів — Finance.ua

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 275 млн доларів
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Це вже 58-й пакет допомоги від серпня 2021 року, що буде надано Україні адміністрацією президента Джо Байдена із запасів Міністерства оборони США. Він повинен забезпечити Україну найнагальнішою зброєю.
До пакета увійшли:
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя, додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
- протитанкові міни;
- шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Реакція президента
Президент України Володимир Зеленський пізніше зазначив, що пакет містить «вкрай необхідні ракети великої дальності».
«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади», — написав він.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною