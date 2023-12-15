Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу — Finance.ua
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Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу

Кредит&Депозит
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Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу
Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу
Україна отримала 50 мільйонів євро від Кредитної установи для відбудови (KfW) в рамках Програми державної підтримки «Доступні кредити 5−7-9%».
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Кошти будуть спрямовані на рефінансування витрат за Програмою державної підтримки «Доступні кредити 5−7-9%», що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування.
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Державна програма «Доступні кредити 5−7-9%» реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.
«Підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів Уряду України та здійснюється завдяки державній програмі „Доступні кредити 5−7-9%“. Фінансова допомога, від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що в свою чергу сприятиме їх розвитку, створенню нових робочих місць та зростанню економіки країни в умовах повномасштабної війни», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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