Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу — Finance.ua

Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу Сьогодні 11:15 — Кредит&Депозит

Україна отримала 50 мільйонів євро від німецького KfW на пільгові кредити для бізнесу

Україна отримала 50 мільйонів євро від Кредитної установи для відбудови (KfW) в рамках Програми державної підтримки «Доступні кредити 5−7-9%».

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Кошти будуть спрямовані на рефінансування витрат за Програмою державної підтримки «Доступні кредити 5−7-9%», що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування.

Читайте також НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

Державна програма «Доступні кредити 5−7-9%» реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.

«Підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів Уряду України та здійснюється завдяки державній програмі „Доступні кредити 5−7-9%“. Фінансова допомога, від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що в свою чергу сприятиме їх розвитку, створенню нових робочих місць та зростанню економіки країни в умовах повномасштабної війни», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.