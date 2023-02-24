Україна опустилася у світовому рейтингу виплавки сталі — Finance.ua

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Україна опустилася у світовому рейтингу виплавки сталі

Казна та Політика
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Україна опустилася у світовому рейтингу виплавки сталі
Україна опустилася у світовому рейтингу виплавки сталі
Українські металургійні компанії за підсумками січня 2023 року скоротили виробництво сталі на 84,7% порівняно з відповідним місяцем 2022-го — до 284 тис. т. Таким чином, Україна опустилася на 35-е місце у глобальному рейтингу 64 країн — виробників сталі.
Про це повідомляє ВП «Укрметалургпром» із посиланням на дані World Steel Association.
У січні 2022 року Україна посідала 13-те місце у глобальному рейтингу, обсяги виплавки стали у зазначений період становили 1,85 млн т.
У першу трійку країн-виробників, за версією World Steel, увійшли Китай — 79,5 млн т, Індія — 10,9 млн т, та Японія — 7,2 млн т.
Нагадаємо, раніше директор ГМК Центру Станіслав Зінченко заявив, що металургійна галузь в Україні переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, адже через обстріли та блокування чорноморських портів обсяги виробництва та експорту в галузі обвалилися на 85, а подекуди і на 100%.
Своєю чергою, президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах зазначив, що питання порятунку українського гірничо-металургійного комплексу необхідно розглядати у площині національної та економічної безпеки, тому влада має діяти системно та комплексно: насамперед розблокувати морські порти для експорту всіх видів продукції, а також передбачити пом’якшення тарифної політики для підприємств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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