Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський — Finance.ua

Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський

Вчора 09:44 — Казна та Політика

Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великобританіє про обороннний союз — це заходи, які проводяться в цілях безпеки.

Про це на зустрічі з журналістами заявив Президент Володимир Зеленський.

«Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б», — сказав глава держави.

Він пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз — це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.

«А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, між співпрацею та вступом до Європейського союзу слід запропонувати проміжний етап для України. Щоб вона встигла досягти європейських стандартів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.