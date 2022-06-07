Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський — Finance.ua
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Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський

Вчора 09:44Казна та Політика
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Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великобританіє про обороннний союз — це заходи, які проводяться в цілях безпеки.
Про це на зустрічі з журналістами заявив Президент Володимир Зеленський.
«Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б», — сказав глава держави.
Він пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз — це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.
«А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, між співпрацею та вступом до Європейського союзу слід запропонувати проміжний етап для України. Щоб вона встигла досягти європейських стандартів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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