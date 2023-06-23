Україна наростить виробництво зернових та олійних до 150 млн тонн — Finance.ua

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Україна наростить виробництво зернових та олійних до 150 млн тонн

Аграрний ринок
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Україна наростить виробництво зернових та олійних до 150 млн тонн
Україна наростить виробництво зернових та олійних до 150 млн тонн
Стратегія розвитку агропромислового комплексу України на наступні десять років передбачає повну вертикальну інтеграцію, локалізацію та імпортозаміщення українського агросектору.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Документ передбачає зростання виробництва зернових та олійних до 150 млн тонн.
«Стратегія розвитку агропромислового комплексу України передбачає повну вертикальну інтеграцію із забезпеченням виробництва необхідних матеріально-технічних ресурсів і засобів виробництва. Також зростання виробництва зернових та олійних до 150 млн тонн за 10 років, нарощування внутрішньої переробки та виробництва продукції тваринництва та садівництва. Загальний інвестиційний портфель складає 57 млрд доларів», — розповів на міжнародній Конференції з питань відновлення України перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
В Стратегії закладено відновлення зрошення для сільськогосподарських земель, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Також — поступове заміщення імпортних харчових продуктів на внутрішньому ринку. Крім того, в Стратегії передбачено розвиток зеленої енергетики — повна переробка вторинних відходів і вироблення до 10 млрд м3 біометану.
Нагадаємо, вартість перевезення зерна до порту коливається від 30−60% його ціни в порту.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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