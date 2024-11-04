Україна наростила імпорт дизпального у жовтні на 18,4% — Finance.ua
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Україна наростила імпорт дизпального у жовтні на 18,4%

Казна та Політика
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Україна наростила імпорт дизпального у жовтні на 18,4%
Україна наростила імпорт дизпального у жовтні на 18,4%
Обсяги імпорту дизпального до України у жовтні 2024 року зросли на 18,4% у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє «Нафторинок».
Зазначається, що у жовтні обсяги постачання дизпального морськими суднами до України збільшилися на 9,3%, залізницею —на 27,1%. Водночас обсяги імпорту паливовозами збільшились на 1%, однак частка постачань автотранспортом скоротилася на 2,0 в. п, до 11,7%. На залізничний транспорт припадало 35,3% всього імпорту, що на 2,4 в.п. більше, ніж у вересні.
Також повідомляється, що середньодобовий показник імпорту ДП у жовтні виріс на 14,6% щодо попереднього місяця.
Нагадаємо, у вересні 2024 року імпорт дизельного пального до України скоротився на 25,8% порівняно з серпнем, досягнувши найнижчого рівня з березня цього року.
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