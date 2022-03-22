Україна може щомісяця експортувати до 600 тис. тонн сільгосппродукції альтернативними шляхами - УКАБ — Finance.ua
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Україна може щомісяця експортувати до 600 тис. тонн сільгосппродукції альтернативними шляхами - УКАБ

Вчора 07:07Аграрний ринок
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Україна може щомісяця експортувати до 600 тис. тонн сільгосппродукції альтернативними шляхами - УКАБУкраїна може щомісяця експортувати до 600 тис. тонн сільгосппродукції альтернативними шляхами - УКАБ
Україна здатна експортувати до 600 тис. тонн сільгосппродукції на місяць через залізничні та автомобільні шляхи через блокування її морських портів військами країни-агресора рф, альтернативними логістичними шляхами вже відправлено декілька тисяч тонн кукурудзи.
Про перше постачання перших партій кормової кукурудзи через західний кордон України компаніями-членами аграрної асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомляється на фейсбук-сторінці організації.
«Надлишки кукурудзи величезні. Експорт через порти заблокований. Налагодження сухопутних шляхів експорту через західні кордони України може забезпечувати потік до 600 тис. тонн на місяць. Звісно, це лише 10-15% спроможності, яка в нас була через морські порти, але все-таки це також суттєво поліпшує спроможність проведення посівної», — наводить УКАБ слова свого гендиректора Романа Сластьона.
За його даними, навіть часткове відновлення сільгоспекспорту є вкрай важливим, оскільки забезпечує українським аграріям надходження необхідних коштів на проведення посівної — закупівлю дизпалива, насіння, добрив, засобів захисту рослин та виплату заробітної плати працівникам.
УКАБ нагадав, що минулого року Україна зібрала рекордні 42 млн тонн кукурудзи, з яких експортували до початку війни лише 18 млн тонн. З урахуванням її річної внутрішньої потреби в кукурудзі в 7 млн тонн країна ще може поставити на зовнішні ринки 17 млн тонн без загрози для своєї продовольчої безпеки.
Асоціація нагадала, що за оцінками Мінсільгоспу США (USDA), Україна у 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) стала четвертим найбільшим експортером кукурудзи з часткою у 16% усієї міжнародної торгівлі цим товаром. У цьому показнику країна поступається лише США, Бразилії та Аргентині.
Як повідомлялося, Україна з початку 2021/2022 МР і станом на 21 лютого експортувала 42,54 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 37,3% вище за показники на аналогічну дату попереднього МР. Зокрема, експортовано 17,85 млн тонн пшениці (на 34,0% більше порівняно з аналогічною датою 2020/2021 МР), 5,57 млн тонн ячменю (+40,8%), 18,68 млн тонн кукурудзи (+41,9%) та 66,3 тис. тонн борошна (-27,2%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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